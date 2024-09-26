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Yumrukaya Köyü'nde Depremi Yaşayan Çocuklardan Duygusal Not

Yumrukaya Köyü'nde Depremi Yaşayan Çocuklardan Duygusal Not
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Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyünde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, AFAD ekiplerine çocuklardan duygulandıran bir not bırakıldı. Notta, 'Gitmeyin, bizi koruyun' ifadeleri yer aldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyünde depremi yaşayan çocuklar, AFAD aracına duygulandıran bir not bıraktı.

Dün saat 14.50'de meydana gelen, merkez üssü Tatvan ilçesinin Yumrukaya köyü olan 4.5 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden olmuştu. Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları için köye giden AFAD ekiplerine köyde yaşayan çocuklar, "Gitmeyin, bizi koruyun" mesajının yer aldığı bir not bıraktı.

Yumrukaya köyündeki çalışmalarını tamamlayan AFAD ekipleri, dönüş yoluna geçerken araç camına bırakılan bir not fark etti. Medine, Tuğçe ve Duygu isimlerinin yazdığı notta, "AFAD abi, deprem oluyor. Bu yüzden gitme, bizleri koru. Dün çok korktuk. Sevgilerle AFAD abi" ifadelerine yer verildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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