Yükümlüler müzeyi gezdi - Haberler

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Yükümlüler müzeyi gezdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yükümlüler müzeyi gezdi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü organizasyonuyla denetim altında bulunan genç yükümlüler müzeyi gezdi.

VAN (İHA) - Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü organizasyonuyla denetim altında bulunan genç yükümlüler müzeyi gezdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin de katılımıyla Müzeler Haftası ve Gençlik Haftası sebebiyle denetim altında bulunan genç yükümlüler için müze ziyareti gerçekleştirildi. Müze görevlileri tarafından bilgilendirme yapılırken, ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik, Müze, Van, Yerel, Haberler

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