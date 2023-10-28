Yüksekovalılar "yeni yüzyılda" il müjdesini dört gözle bekliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar Türkiye'nin "yeni yüzyılına" girmesiyle Yüksekova'nın il olma müjdesini dört gözle beklediklerini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 ilçenin il statüsüne alınacağı açıklaması, Yüksekova ilçesinde heyecana neden olmuştu. 2017'den beri Yüksekova'nın il olacağı yönünde açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, "Yeni yüzyılda, 100 il, bin ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri ile 19 yeni il ve 27 ilçe için adeta sinyal verilmişti. Bu açıklamanın ardından gün geçtikçe artan nüfusu ve şehirleşme yönünde ilerleme katan Yüksekova'nın; il olmasının tekrar gündeme gelmesi, vatandaşlar arasında heyecana neden olurken, Türkiye'nin yüzyıla girmesiyle, ilçe halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan il müjdesini bekliyor.

"Yüksekova her konuda il olmayı hak etmiş durumda"

Dört gözle il olmayı beklediklerini belirten Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, "Uzun zamandır Yüksekova'nın il olma gündemi vardı. Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin genel kurulunda Yüksekova'nın olma sözünüz var dedik. Sözüm söz Yüksekova'yı il yapacağım. Yüksekova coğrafi konumu itibariyle il olmaya müsait bir ilçedir. Nüfus bakımında da müsaittir. Yüksekova'nın bir an önce il olması elzemdir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardında bir açıklaması oldu. 100 il ve bin ilçeye çıkarma çalışması sonrası yeniden bizlerde bir heyecan başlattı. Bizler de Türkiye'nin yeni yüzyılında Yüksekova'nın il yapma müjdesini bekliyoruz. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı verdiği tüm sözlerini yerine getirdi. İnanıyoruz bunu da yapacak, en sonunda ilimize kavuşacağız" dedi.

"Her platformda il olmayı dillendirdik"

Senelerdir il olmayı beklediklerini belirten Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Bizler kesinlikle 29 Ekim'de Cumhurbaşkanımızdan il müjdesini bekliyoruz. Devlet Bahçeli'nin söylemi de vardı 100 il projesi. Bunların içesinde de Yüksekova'da var. Bizlere bu müjdeyi vermesi tüm Yüksekovalılar artık bekliyor ve istiyor. Biz yüzlerce platform da bu il meselesini söyledik, dinlendirdik. Bütün STK'lılar, vatandaşlar olarak bunu hep istedik. Hatta kamuoyu baskısını da oluşturarak. Fırsat bildiğimiz her yerde bunu istedik söyledik. İnşallah bunun sonucunda müjdeyi alırız ve il oluruz. Bir aksaklık olmasa böyle bir durumu kesinlikle bekliyoruz. İnşallah bu müjde bize güzel bir şekilde verilecek" ifadelerini kullandı.

"İl olmak için tüm var gücümüzle çalışacağız"

Yıllardır il olmak için çalıştıklarını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Malum geçtiğimiz günler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yüzüncü yılı nedeniyle 100 il bin ilçe olarak projelerini açıklamışlardı. Biz de yıllardır il olmayı dört gözle bekliyoruz. Biz de her konumdan baktığımızda Yüksekova il olmayı hak etmiş durumda. Cumhurbaşkanımız tarafından Yüksekova'nın il olmasını dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Esnaf, vatandaş Yüksekova'nın olması için bekliyor"

Her yönüyle büyük ölçüde gelişen Yüksekova il olmayı hakkettiğini belirten esnaf ve vatandaşlar, "Yıllardır ne zaman il olacak diye kulağımız o gelecek müjdeleyici sözde. İnşallah bu sefer bize verilen il sözü yerine getirilecek. Çünkü artık il olayı dört gözle bekliyoruz. Yüksekova gelişiyor, büyüyor artık il olmasıyla dünyaya açılacak konuma gelecek bir yer. Tek isteğimiz artık bizim ilimizi bize verin. O güzel müjdeyi de sabırsızlıkla bekliyoruz" dediler. - HAKKARİ