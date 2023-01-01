Yüksekovalılar yeni yıla eğlenerek girdi

Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar 2023 yılına kutlama yaparak girdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar 2023 yılına kutlama yaparak girdi.

Yüksekova ilçesinde vatandaşlar önceden rezerve ettikleri eğlence merkezlerini doldurarak 2023'ü kutladı. Soğuk havalara aldırış etmeyen vatandaşlar, ilçenin faklı noktalarında bulunan eğlence merkezlerini doldurarak geç saatlere kadar doyasıya eğlendi. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde eğlenen vatandaşlar, halay çekmeyi de ihmal etmedi.

Eğlence merkezlerine akın eden vatandaşlar, yerel sanatçıların verdiği müzik şöleni eşliğinde eğlenirken, bazı vatandaşlar ise geç saatlere kadar Cengiz Topel ve İpekyolu Caddesi'nde gezdi. - HAKKARİ