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Yüksekovalılar il müjdesi bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yüksekovalılar il müjdesi bekliyor

Yüksekova sakinleri, ilçelerinin il yapılmasını istiyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova sakinleri, ilçelerinin il yapılmasını istiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi esnaflarından Mehmet Durna, "2017 yılında Yüksekova ilçesinin il statüsüne alınması konusu vardı. Maalesef bu geçmiş yıllarda olmadı. Artık halkın yüzde 99'u ilçenin il statüsüne alınmasını istiyor. İl olma hayalimiz var. Yüksekova iki devlete açılan bir şehir. Eğer Yüksekova il olursa bölge için de güzel fırsata dönüşür. Bugün Van ve Diyarbakır nasıl merkezi illerse, Yüksekova da aynı şekilde olacak" dedi.

Yüksekova Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sami Keskin ise, ilçede herkesin il statüsüne alınması müjdesine odaklandığını belirterek, artık Yüksekova'nın il yapmasını talep ettiklerini kaydetti. Yüksekova Sevgi Kardeşlik Dayanışma Derneği Başkanı Naim Onat da, dört gözle il müjdesini beklediklerini söyledi. - HAKKARİ

Yüksekovalılar il müjdesi bekliyor

Yüksekovalılar il müjdesi bekliyor

Yüksekovalılar il müjdesi bekliyor

Yüksekovalılar il müjdesi bekliyor

Yüksekovalılar il müjdesi bekliyor

Yüksekovalılar il müjdesi bekliyor

Yüksekovalılar il müjdesi bekliyor

Yüksekovalılar il müjdesi bekliyor

Yüksekovalılar il müjdesi bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksekova, Hakkari, Yerel, Haberler

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