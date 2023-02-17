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Yüksekovalı kadınlar depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

Yerel Haberler

Yüksekovalı kadınlar depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticiler, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki ayrı depremden etkilenenler için uyku tulumu dikiyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticiler, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki ayrı depremden etkilenenler için uyku tulumu dikiyor.

Depremin yaralarını sarmak için tüm yurtta olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de herkes mücadele veriyor. Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, depremzedeleri soğuktan korumak için kış şartlarına dayanıklı uyku tulumları üreterek deprem bölgesine gönderiyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan usta öğreticiler olarak büyük bir özveriyle çalışarak uyku tulumu ürettiklerini söyleyen Saynur Aker isimli usta öğretici, "Burada giyim üzerinde çalışmalarımızı yapıyorduk. Malum deprem oldu, biz de bütün çalışmalarımızı depreme yönelttik. Şimdi depremzedeler için uyku tulumlarını dikiyoruz. Çok sayıda da tulum yaptık. Bize bu desteği sağlayan Müdürümüz Kenan Canan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Usta öğretici Müjgen Temel ise yıllardır giyim üzerine çalıştığını belirterek, "Depremzedeler için, onlara yardımımız olsun diye uyku tulumlarını dikmeye başladık. Şükürler olsun çok sayıda yaptık. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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