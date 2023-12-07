- Yüksekovalı dağcılardan Aktütün kanyonlarına gezi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen bir grup dağcı, Şemdinli ilçesinin Aktütün bölgesindeki kanyonlarına gezi düzenledi.

Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 35 kişilik grubun bu haftaki rotası Şemdinli ilçesinin Aktütün bölgesi oldu. Bölgede ilk olarak kahvaltı yapan dağcı grubu; daha sonra doğa ve kanyonlara yürüyüş gerçekleştirdi. Geziye katılan Mehdi Gözey, '35 kişilik grupla Aktütün bölgesine günü birlik doğa yürüyüşü düzenlediklerini belirterek, "Gruptaki herkes bu etkinliği çok beğenip daha sık yapılmasını talep etti. Bundan sonra Hakkari bölgemizin keşfedilmeyen hiçbir yeri kalmayacak şekilde geziler yapacağız. Her yeri gezip dünya turizmine kazandıracağız" dedi.

Güzel bir gün geçirdiklerini belirten Hakan Zanyar Aykut ise "Bu haftaki rotamız Aktütün bölgesi oldu. 35 kişilik ekiple beraber Aktütün bölgesine doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Aktütün bölgesi kışın programlarımızın odak noktasıdır. Her sene olduğu gibi bu mevsimde de Şemdinli ve Derecik bölgesinde sportif faaliyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.