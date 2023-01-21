Yüksekovalı dağcı, ilk kez Ocak ayında cennet-cehennem vadisine çıktı Hakkari ve Yüksekova ilçesinin sınırlarının arasında yer alan cennet-cehennem vadisi, ilk kez ocak ayında bir dağcı tarafından ziyaret edildi.

Yüksekovalı dağcı, ilk kez Ocak ayında cennet-cehennem vadisine çıktı

HAKKARİ - Hakkari ve Yüksekova ilçesinin sınırlarının arasında yer alan cennet-cehennem vadisi, ilk kez ocak ayında bir dağcı tarafından ziyaret edildi.

Hakkari ve Yüksekova'da her sene ocak ayının başlamasıyla yoğun kar yağışı ve soğuk havalardan dolayı geçinilmezken, bu sene Türkiye geneli geçen sıcak havalar bir o kadarı da şaşırtıyor. Her sene kış mevsimin başlamasıyla Dağcılar için zor gezilen yerler, bu sene sıcak havaların olmasıyla dağcılar için fırsat oldu. Yüksekovalı dağcı olan Ahmet Güldal, ilk kez Ocak ayında 20 bin yıllık buzulların mekanı olan cennet ve cehennem vadisine çıktı.

"Kış mevsimin sıcak günlerini yaşıyoruz"

Dağcı Ahmet Güldal, "Malum her sene yaz ayların başlamasıyla dağcıların en çok gelmek istediği yer cennet-cehennem vadisidir. 50 yıldır ocak ayı içerisinde ilk defa Cilo dağı'nda bulunan cennet-cehennem vadisini ziyaret ettik. Manzara karşısında hayretler içinde kaldık. Her yıl 3-4 metre kar yağdığı bölge şuan bir kısmında kar kalmadığı ve iki mevsimi bir arada yaşadığını söyleyebilirim. Bu güzel manzara karşısında tabi bunun küresel ısınma neden olduğunu da biliyoruz. Çünkü geçen seneler olsaydı yoğun kar yağışında buralara gelmek mümkün değildi asla. Burada 20 bin yıllık buzullarda yer alıyor onlarda her sene gittikçe eriyorlar" dedi.