Yüksekovalar İranlı doktor Behzat Saleki'yi sevdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görev yapan İranlı ortopedi doktoru Behzat Saleki, kendisine giden hastalara uyguladığı tedaviler sayesinde şifa buluyorlar.

İran Tebriz Üniversitesinde Tıp Fakültesini okuması ve ardında İzmir'de ortopedik ve travmatoloji bölümünde eğitimini tamamlayan İranlı Behzat Saleki, İzmir ve İstanbul gibi illerde farklı sağlık kurumlarında çalışmalarına başladı. Bu illerde çalışan İranlı doktor Saleki, daha sonra Yüksekova Devlet Hastanesine Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne atandı. Hastanede çalışmaya başlayan doktor Saleki, uyguladığı tedaviler sayesinde adeta vatandaşların takdirini kazanıyor. Vücutta oluşan kırık, çıkık ve çatlak gibi sorunlar üzerinde uyguladığı iyi tedaviler sayesinde vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Doktor Saleki, özellikle ortopedi üzerinde, kas iskelet sistemini ve onun sorunlarını inceleyen, gövdenin hareket dizgesinin biçimbilimini ve işlevini değiştiren doğumsal, sonradan edinilmiş ya da örselenme sonucu oluşan örsentileri incelemeye, önlemeye ve tedavi etmeye yönelik bunu üzerinde tedavilerini yaparak insanları sağlıklarına kavuşturuyor.

"Yüksekova'yla kültürlerimiz hemen hemen aynı"

Hastalara en iyi şekilde tedaviler yaptığını belirten doktor Behzat Saleki, " İran'ın Urumiye kentinde doğdum. Şimdi olduğumuz konum tabi Yüksekova'dayız. Benim kendi doğduğum şehre bayağı yakın. Yani neredeyse evden eve bir saat sürüyor. Ben 2009'da İran'da Tebriz Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'ni bitirdim. Sonra uzmanlık için Türkiye'yi seçtim. Hem kültürel olarak, hem de ülkeme yakın olduğu için. Sınavlardan sonra 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedik Travmatoloji uzmanlık üzere İzmir'e geldim. 2018'e kadar İzmir'deydim. Uzmanlığımı Dokuz Eylül Üniversitesi'nden aldım. Sonra yaklaşık 4.5 sene yabancı kontenjanıyla, yabancı kadrosuyla daha doğrusu İstanbul'da özel hastanede 2 özel hastanede çalıştım. Çifte vatandaş olduğum için zorunlu hizmet çıktı tabi. Seçeneklerde Yüksekova vardı. İlk başta çok gelmek istemiyordum. Ama sonra kura gecesi aslında Yüksekova keşke çıksa dedim ve kurada Yüksekova çıktı. Yaklaşık 1 senedir de Yüksekova'dayım. Kültürel olarak tabi sonuçta bildiğim bir kültür bize yakın. Buradaki yaklaşık yüzde 70'e yakın İranla hem ticari, hem aile olarak bir ilişkisi var. Sürekli İran'a gidip geliyorlar ve bu beni sevindiriyor sonuçta. Neredeyse aynı topraktan olduğumuz için, aynı kültürden olduğumuz için güzel bir duygu" dedi.

"Hastaları tedavilerinde memnun etmek için en iyi şekilde hizmet veriyoruz"

Yüksekovaya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden doktor Saleki, "Hastalarda bu şekilde çok mutlu. Ben de buraya geldiğim için mutluyum, memnunum. Hastaların memnun kaldıkları için sonuçta bu bir senede aldığımız geri dönüş kötü değildi. Hatta iyiydi ve çok bazen iyi geri dönüşler aldık. Bakalım bundan sonra süreci ne getirecek önümüze. Ailem tabi ki İstanbul'da. Dönmek, kalmak mı biraz çelişki var ama bundan sonra artık nerde devam edeceğime dair bir karar vereceğiz. Gerçi bir eleştiri de yapayım. Randevu konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Hastalar genelde randevusuz geliyor, bakılmak istiyor. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen 140, bazen de 150 hastaya bakıyoruz. Memnun kalıyor muyuz kalmaya çalışıyoruz. Ama keşke daha az yoğunlukta olsun da hastalarla daha fazla ilgilenebilelim. Ama genel olarak hastalarımı mutlu etmeye çalışıyorum. Yani kimseyi mağdur etmemeye çalışıyorum. Elimizden gelen hastayı acil olsa, polikliniği olsa bakıyoruz. Özellikle hastalara, yaşlısıdır, çocuğudur, git gel olmasın, kış mevsiminin özellikle bunu çok yaşadık. Umarım hastalar da bizden dedikleri gibi memnun olurlar" diye konuştu.

"Tavsiyeler üzerine geldim, gayet memnunum"

Aldığı tedaviler sonucu iyi olduğunu belirten Esat Tek isimli vatandaş, "4 aydır Diz Ağrısını çekiyordum. Tavsiye üzerine İranlı Doktor Behzat Saleki hocamıza geldim. 2 hafta önce buraya tedavi için gelmiştim, bugün de kontrol için geldim. Doktor Bey hem tedavi hem de ilaç uygulaması yaptı. Çok şükür ağrılarım son buldu, şu an gayet iyiyim. Behzat Hocamızın elleri şifa dağıtıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum, sağolsun" İfadelerini kullandı.