Yüksekova-Van karayolu kaya parçaları temizlenerek ulaşıma açıldı

Yüksekova- Van karayolu düşen kaya parçaları temizlenerek ulaşıma açıldı

HAKKARİ - Hakkari'de Yüksekova-Van karayoluna düşen kaya parçaları ekipler tarafından temizlenerek, yol yeniden trafiğe açıldı.

Geçtiğimiz hafta Yüksekova-Van karayolu Yeniköprü mevkii, yaşanan heyelan nedeniyle 2 gün boyunca ulaşıma kapanmıştı. Ekipler bölgede nöbet tutarak kontrolü sağlamıştı. Bölgede 4 gün boyunca etkili olan kar yağışından sonra dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapanmıştı. Bunun üzerine bölgede hazır duran ekipler, hızla düşen kaya parçalarını temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtılar. Ekipler, sürücülere yolu daha dikkatli kullanmaları uyarısında bulundular.