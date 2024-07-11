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Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sevi, yaşam mücadelesini kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam evinin önünde silah saldırıya uğrayan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi yaşam mücadelesini kaybetti.

Dün akşam saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan YÜTSO Meclis Başkanı Timur Sevi ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Başkan Sevi daha sonra yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam Selvi, bugün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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