Yüksekova semalarında görülen yarım ay mest etti - Haberler

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Yüksekova semalarında görülen yarım ay mest etti

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Yerel
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Yüksekova semalarında görülen yarım ay mest etti Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle görenleri mest etti.

Yüksekova semalarında görülen yarım ay mest etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle görenleri mest etti.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan yarım ay, hayran bıraktı. Kızıl ve beyaz rengiyle ilçenin dağların üzerinde hakim bir şekilde duran ayın güzelliğini görenler, hemen telefonlarına sarılarak bol bol resim çektiler. Hemen hemen her gün aynı şekilde Yüksekova semalarında görüyoruz diyen Cami İnce isimli vatandaş, "Yüksekova semalarından her gün farklı bir boyutta güzel bir hilal görüntüsü oluşuyor. Her akşam geç saatlerde dağların üzerine inmesiyle farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görüntü veriyor. Kendisine hayran bırakıyor. Doyasıya izleme keyfini de bulduk" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

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