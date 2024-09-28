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Yüksekova'nın Sevilen Başkomiseri Selman Beğde Tayin Oldu

Yüksekova'nın Sevilen Başkomiseri Selman Beğde Tayin Oldu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Başkomiser Selman Beğde, tayin nedeniyle ilçeden ayrıldı. Görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projelerle ilçenin sevilen isimleri arasında yer alan Beğde, vatandaşlarla kurduğu güçlü bağlar ve düzenlediği etkinliklerle hafızalarda yer edindi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Başkomiser Selman Beğde'nin tayin sebebiyle ilçeden ayrılması sevenlerini üzdü.

2020-2024 yılları arasında ilçede görev yapan ve görev yaptığı süreç içerisinde yaptığı projelerle gönüllerde adeta taht kuran Başkomiser Selman Beğde'nin ilçeden ayrılması sevenlerini üzdü. İlçede emniyet adına birçok etkinliğe imza atan Selman Başkomiser, Toplum Destek Birimini vatandaşa tanıttırdı. YKS kursundan uçurtma şenliğine, robotik kodlamadan 3D Yazıcı operatörlüğüne, seramik kurslarından il dışı gezilerine kadar birçok etkinliği gerçekleştiren Başkomiser Beğde, özellikle 'Sanal Değil Gerçek' projesi çerçevesinde vermiş olduğu seminerler ile siber farkındalık oluşturmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından çok sevilen Selman Başkomiser, ayrıca emniyetin tanıtımında da büyük rol oynadı. Bazen esnaf ziyaretinde bazen seminerlerde bazen de ev ziyaretlerinde vatandaşla bir araya gelen Beğde, güler yüzü ve içten samimiyeti ile gönüllerde yer edindi.

Kastamonu PMYO'ya tayini çıkan Başkomiser Selman Beğde'nin gidişine üzülen sevenleri, kendisine başarılar dileyerek ilçeden uğurladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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