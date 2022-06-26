Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığına Kerem Öztunç seçildi - Haberler

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Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığına Kerem Öztunç seçildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığına Kerem Öztunç seçildi

Hakkari'nin Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığına Kerem Öztunç seçildi.

Hakkari'nin Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığına Kerem Öztunç seçildi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç'ın divan başkanlığını yaptığı ve Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin toplantı salonunda yapılan genel kurula 138 üye katıldı. 86 üyenin oyu ile Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı seçilen Kerem Öztunç, kendisine destek veren vermeyen tüm esnafa teşekkür etti. Tek listeyle gidilen seçimi kazanan Öztunç, tüm sanayi esnafı için hizmet yapacaklarını söyleyerek, "Yıllardır sanayi sitemiz hizmetlerde geri kaldı. Bundan sonra üzerimize düşen ne varsa ve her esnafımızın sıkıntılarını gidermek için çalışacağız. Bize bu görevi layık gören tüm esnafımıza teşekkür ederiz. Benim için tüm esnafımız aynıdır. Seçimimiz tüm sanayi sitemize hayırlı olsun inşallah" dedi. - HAKKARİ

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