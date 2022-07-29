Yüksekova Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü öncülüğünde AFAD, UMKE ve polisin katılımıyla devlet hastanesinde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı yapıldı.

Ekipler tarafından bilgilendirme amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tatbikatta, yangın esnasında nelerin yapılması gerektiği konusunda personellere bilgi verildi. Eğitim sonrası ekipler, uygulamalı şekilde senaryo gereği hastanenin bahçesinde topladı. Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve polis ekipleri, uygulamalı şekilde tatbikat gerçekleştirdi.

Ekiplerin koordineli bir şekilde yaptıkları tatbikat gerçeğini aratmazken, vatandaşlardan da tam not aldı.

Yangın tatbikatında yer alan Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Halil İbrahim Çetin, "Başhekimlik binamızın girişinde elektrik panosundan kaynaklı yangın meydana geldi. Yangın sonucu devreye giren siren vasıtasıyla hastane afet planını devreye sokup, sarı kot ile tahliye planını uygulamaya aldık. Kurumlar arası koordinasyon sorunumuzu, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekiplerine bilgi verip yardım talep ettik. Bu olayda 3 vatandaşımızın yangından etkilenerek, güvenli acil alanına alıp tedavi işlemleri başlamıştır senaryo gereği. Bizi yalnız bırakmayan AFAD, UMKE, itfaiye ve emniyet mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ