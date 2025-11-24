Yüksekova'daki Katliamın Yarası 36 Yıldır Dinmiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 36 yıl önce aralarında bebeklerin de bulunduğu 28 kişinin katledildiği hain saldırının acısı aradan geçen zamana rağmen dinmiyor.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka köyünde 24 Kasım 1989 tarihinde PKK, sivil katliamı gerçekleştirdi. Hava karardıktan sonra köye gelen PKK'lılar, evlerdeki bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu masum insanları kurşuna dizdi. Saldırıda 28 sivil katledildi ve evler ateşe verildi. Katliama en acı şekilde tanıklık eden İkiyaka köyü sakinleri, bu büyük acıyı ilk günkü gibi yaşıyor.

Katliamdan annesinin çabasıyla kurtulan Hasret Boz, o geceye dair annesinden dinlediklerini ve kendi tanıklığını aktardı. Boz, "Ben küçüktüm annemin anlattığına göre, gece baskına geldiler. İlk başta dedemgillerin evine giderek orada hepsini öldürüyorlar. Ardından babamgillere geliyorlar. Babamla beraber babaannemi, amcamın eşini ve iki çocuğunu, beni ve annemle beraber bizi dışarıya alıyorlar. Hepsini kurşuna dizerken, annem orada beni sırtlayıp 2 katlı evin 2. katından atlıyor beni kurtarmak için. Annemin söylediği gibi cesetlerin üzerine yanıcı madde döküyorlar. İşte orada benim babam, amcamın eşi, çocukları, babaannem öldürüldükten sonra yakılıyorlar. Annem zaten oradan atlarken yaralandı ama beni kurtarmak için yarasının derdinde değil, asıl beni kurtarmak derdinde. ve oradan uzaklaşıyor. Tepe tepe, dağ dağ diyerek başka köye giderek beni kurtardı yaralı haliyle" dedi.

Boz, ailesinin isimlerinin tek tek söylendiğini belirterek, o anı şöyle anlattı:

"En son korucu başkanı, babamın baş ucundaydı. 'Esat Boz cenazesi burada' dedi ve üzerinde bir battaniye ve benim dönüm noktam o siyah battaniye. Korucu başı babamın üzerindeı battaniyeyi kaldırdığı sırada başındaı dumanlar çıkıyordu. Benim babam kül olmuştu. Ben o siyah battaniye ile büyüdüm. Ben büyüdüm ama bu olayın peşini asla bırakmadım." - HAKKARİ