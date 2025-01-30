Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

Trump'tan uçak kazası sonrası dikkat çeken sözler
İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

Esir takasında kritik gün! Yüzü aşkın Filistinli serbest kalacak
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak

İstanbul Valisi kararı duyurdu: Listeler belli, tek tek kapatılacak

Yüksekova'da Yükümlüler Okulları Eğitime Hazırlıyor

Yüksekova'da Yükümlüler Okulları Eğitime Hazırlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda ve kütüphanelerde temizlik ve tadilat çalışmaları yaparak öğrencilerin eğitim koşullarını iyileştiriyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan yükümlüler, yarıyıl tatilinde kent genelindeki halk kütüphanesi ve okullarda boya, tadilat, tamirat ve temizlik hizmetinde bulunarak, okulları eğitim öğretime hazırlıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan yükümlüler, öğrenciler için kolları sıvadı. Okullar başta olmak üzere kütüphanelerde boya, tadilat, tamirat ve temizlik yapan yükümlüler, öğrenciler için okulları eğitim öğretime hazırlıyor. Yarıyıl tatilinin bitmesiyle öğrenciler, yükümlüler sayesinde daha hijyenik bir ortamda eğitim öğretime başlayacak.

Çalışmanın toplum yararına önemli olduğunu belirten Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdiresi Ceyda Yanıkoğlu Çırak, "Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetim Serbestlik Müdürlüğünün işbirliği ile yükümlülerimizi topluma kazandırmak amacıyla programlarımıza devam ediyoruz. Ara tatil olmasıyla öğrencilerimiz için okulları hazırlıyoruz. İnşallah bu örnek davranış herkes için geçerli olur. Biz de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz. Şimdiden temiz ortamda eğitim ve öğretime başlayacak öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İstanbul'a getiriyor! Dünya yıldızına imzayı attırmak üzere
img

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
img

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a geliyor: Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere

İstanbul'a getiriyor! Dünya yıldızına imzayı attırmak üzere
'Faruk Fatih Özer için verilen 11 bin 462 yıllık ceza bozuldu'

"Faruk Fatih Özer için verilen 11 bin 462 yıllık ceza bozuldu"
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.