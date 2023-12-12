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Yüksekova'da yoğun kar yağışı başladı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

Yüksekova'da kar yağışı başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı başladı.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece saatlerinde bastıran yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, evlerine gitmek isteyen vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

Yoğun kar yağışının olduğu ilçede görüş mesafesi yer yer düşerken, karla mücadele ekipleri ise yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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