Yüksekova'da yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı. Yüksekova'da duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Müdürlük ekipleri duyarlılığından dolayı vatandaşa teşekkür ederek, yarılı kuşu tedavisi yapılmak üzere teslim aldı. Yaralı kuşun tedavisinin tamamlanması üzerine yerine doğaya bırakılacağı belirtildi.
Yüksekova'da yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı.
Yüksekova'da duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Müdürlük ekipleri duyarlılığından dolayı vatandaşa teşekkür ederek, yarılı kuşu tedavisi yapılmak üzere teslim aldı. Yaralı kuşun tedavisinin tamamlanması üzerine yerine doğaya bırakılacağı belirtildi.