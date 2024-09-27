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Yüksekova'da Tehlikeli Mezar Taşı Arayışı

Yüksekova'da Tehlikeli Mezar Taşı Arayışı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ortaç köyü sakinleri, mezar taşlarının eksikliği nedeniyle kış öncesinde tehlikeli kayalıklardan taş çıkartma çalışmalarına devam ediyor. Köylüler, cenazeler için gerekli taşları bulmak amacıyla riskli bir şekilde yamaçlarda çalışıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde defin sırasında kullanılan mezar taşlarını dik kayalıklardan çıkaran vatandaşların kış mevsimi öncesi tehlikeli çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Ortaç köyü sakinleri, köy mezarlığında defin sırasında kullanılacak mezar taşı bulunmaması nedeniyle Hakkari-Van kara yolunun 40'ıncı kilometresinde taş toplamak için zorlu bir mesai harcıyor. Köy sakinleri kış mevsimi öncesi kazma ve manivela gibi aparatlarla yolun kenarındaki dik yamaçta bulunan kayalıktan çıkarttıkları taşları araca yükleyerek köye götürüyor.

Açıklamalarda bulunan Abdulselam Çağa isimli köy sakini, mezarlıkta taş kalmadığı için büyük tehlikeleri göze alarak kara yolu kenarında taş çıkarttıklarını söyledi. Çağa, "Köy sakinleri olarak birlik içinde bu işi yapıyoruz. Tüm tehlikeleri aşıp bu yamaçlara geliyoruz. Köyde cenazemiz var. Biz mecburen buraya gelip mezarlığımız için taş topluyoruz. Birbirimize yardım ederek bu işi yapıyoruz. Yaptığımız iş hem zor hem tehlikelidir. Kazma ve türlü türlü demir çubuklarla kayalardan mezar taşı çıkartıyoruz. Bu işi yaparken zorlanıyoruz. Bulunduğumuz bölge tehlikelidir. Üzerimize taş da düşebilir. Ancak bu işi yapmak zorundayız" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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