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Yüksekova'da Sobacılık Mesleği Geleneksel Olarak Sürdürülebiliyor

Yüksekova'da Sobacılık Mesleği Geleneksel Olarak Sürdürülebiliyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sobacılık mesleği, teknolojinin gelişimine rağmen devam ediyor. Mevlan Dere, son yıllarda müşteri sayısının düştüğünü belirtirken, soba fiyatlarının 3 ile 10 bin TL arasında değiştiğini aktardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gelişen teknolojiye rağmen sobacılık mesleği sürdürülüyor.

İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Kasaplar Sokağında faaliyet sürdüren Mevlan Dere, sobacılık mesleğini günümüzün teknolojisine rağmen sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde yıllık 600'e yakın soba yapan Dere, son 2 senedir bu sayının 150'e kadar düştüğünü belirtti. Kış mevsimi öncesi değişik ebatlarda ürettiği sobaların 3 ile 10 bin TL arasında değiştiğini ifade eden Mevlan Dere, "12 senedir bu mesleği yapıyorum. Havaların soğumaya başlamasıyla azda olsa rağbet artıyor. Eskilere göre iş yok ama bizde direniyoruz. Kendi imkanlarımızla kışa hazırlık yapıyoruz. Kalorifer ve doğal gazın bu sene verme ihtimaliyle işlerimiz baya düştü. Artık bir kaç yıl sonra tam yok olacak bu meslek. Eskiden sobalara rağbet vardı ve iyi fiyata satıyorduk. Hem fiyatlar arttı hem de müşteri azaldı. Allah bize de ne nasip etmişse ekmeğimizi o şekilde kazanacağız. Bu sene soba fiyatlarımız ise 3 ile 10 bin TL arasında değişiyor" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

hakkari

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