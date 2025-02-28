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Yüksekova'da Ramazan Alışveriş Telaşı Başladı

Yüksekova'da Ramazan Alışveriş Telaşı Başladı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayına bir gün kala vatandaşlar, market, fırın ve kasap gibi yerlerde yoğun alışveriş yaparak Ramazan bereketine hazırlanıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayına 1 gün kala vatandaşların alışveriş telaşı başladı.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de 11 ayın sultanı Ramazan ayının heyecanı başladı. Cengiz Topel, İpekyolu caddesi ve Sanat Sokağı'nda kurulan tezgahlara adeta akın eden vatandaşlar yoğunluk oluştururken, yapılan alışveriş seyyar satıcıların yüzünü güldürdü. Özellikle market, fırın, kasaplarda alışveriş telaşı başlarken, caddelerde insan yoğunluğu dikkat çekti.

İlçede ramazan yoğunluğu yaşadığını belirten Sezai Açıkel isimli vatandaş, "Öncelikle Ramazan ayı hoş gelmiş. Buna çok mutluyuz zaten dört gözle bekliyorduk. Bugün yoğun bir kalabalık var çarşıda. Yoğun bir alışveriş telaşı var. Pahalılıkta var ama inşallah üstesinden geleceğiz. Ramazan berekettir inşallah güzel geçecek" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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