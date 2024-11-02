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Yüksekova'da Patates Ördek Gibi Göründü

Yüksekova'da Patates Ördek Gibi Göründü
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaş, satın aldığı patates çuvalından ördeğe benzeyen bir patates buldu. Hem sevinç hem de şaşkınlık yaşayan adam, bu ilginç patatesi evinde sergileyeceğini duyurdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaş, satın aldığı patates çuvalından ördeğe benzer bir patatese denk geldi. Ördeğe benzeyen patatese hem sevinen hem de şaşıran adam, evinde muhafaza edip sergileyeceğini belirtti.

Sonbaharın gelmesiyle ilçede vatandaşlar kışlık patates ve soğan alarak depolamaya başladı. İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Turan Baran, kışlık için çarşıdan patates ve soğan aldı. Baran, aldığı patatesleri ve soğanları eve getirerek eşiyle beraber kurutmak ve temizlemek için bez üzerine serdi ancak patateslerin arasındaki farklı patatesi gördü. Baran, farklı olan patatesi diğer patateslerin arasından alarak araştırdıktan sonra patatesi tamamen bir ördeğe benzettiğini belirtti.

Baran, patatesi her şekilde muhafaza edeceğini ve evinde süs olarak kullanacağını belirti.

Hem mutlu olduğunu hem de şaşırdığını belirten Baran Turan, "Malum kış sezonu başladı ve biz de kışlık ihtiyaçlarımızı almaya başladık. Çarşıda satılan patates ve soğanı alarak eve getirdim. Eşimle beraber bezin üzerine döktüğümüz sırada bir tanesinin çok farklı olduğunu gördük. Biraz baktım araştırdım hakikaten tamamen bir ördeğe benziyor diyebilirim. Bu duruma aslında hem sevindim hem de şaşırdım. Bunu muhafaza edip evimde sergileyeceğim" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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