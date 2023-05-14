Yüksekova'da oy kullanma işlemi başladı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Yüksekova'da oy kullanma işlemi başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Aylardır tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 14 Mayıs seçimlerinin başlamasıyla vatandaşlar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için saat 08.00'dan itibaren vatandaş oy vermeye başlarken, Yüksekova'da 79 bin 950 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Toplam 250 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erecek.

Oyunu kullanan Yüksekovalılar, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.