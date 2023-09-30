Yüksekova'da minikler itfaiyecilerle tanıştı

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 'İtfaiye Haftası' etkinlikleri çerçevesinde anaokullarında öğrencilerle bir araya geldi.

25-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan 'İtfaiye Haftası' nedeniyle Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Mahallesinde bulunan Şehit İsmail Öztürkçü kreşinde miniklerle buluştu. İtfaiye haftası nedeniyle miniklerle bir araya gelen ekipler renkli görüntüler oluşturturdu.

Anaokulu öğrencilerine itfaiye personeli tarafından yangın, yangın çeşitleri ve yangına karşı alınacak önlemler olmak üzere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilirken, itfaiye araçları da tanıtıldı.

Heyecanla itfaiye aracına binen ve yangın söndürme hortumu kullanarak su sıkan minikler itfaiyecileri da büyük bir dikkatle dinleyip merak ettiklerini sordu.

İtfaiye haftasının 309'uncu yılı çerçevesinde miniklerle bir araya geldiklerini aktaran itfaiye personeli Mazlum Yaşar, "Yangın konusunda çocukların bilgi sahibi olması için düzenli olarak bu tarz etkinlikler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çocuklara çeşitli hediyeler vererek itfaiyenin ne iş yaptığını ve neden böyle giyindiğimizi anlatıyoruz. Onlara, yangın gördüklerinde acil şekilde 112'yi aramaları gerektiğini söyleyerek yangından uzak durmalarını, ateş ve çakmakla oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Verdiğimiz bilgilerin kalıcı olması için de eğlenceli çeşitli materyaller verip incelemelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ