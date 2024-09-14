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Yüksekova'da Mevlid Kandili Coşkusu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti, etkinlikte cami çıkışında şerbet dağıtıldı. İmam Halil Akdoğan, Peygamber Efendimiz'in hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti. Cami çıkışı vatandaşlara şerbet dağıtıldı.

Mevlid Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de idrak edildi. Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan Esnaflar Camii'nde düzenlenen Mevlit Kandili programında Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin ardından Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu.

"Sevgili Peygamberimizi sadece böyle günlerde değil her zaman hatırlayalım" diyen Yüksekova Esnaflar Camii imamı Halil Akdoğan, "Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem yeryüzüne teşrif etti. Bugün vesilesiyle mevlit gecesinde bir arada bulunuyoruz. Tüm Yüksekovalı kardeşlerimizin Mevlid Kandili'ni ve Mevlit-i Nebi'yi tebrik ediyor, ilçemizde, ülkemizde ve tüm İslam aleminde Efendimiz'in sevgi muhabbetinin yaşanmasına vesile kılmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Cami çıkışı vatandaşlarımıza özel yaptığımız şerbeti dağıttık" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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