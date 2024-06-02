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Yüksekova'da LGS maratonu sona erdi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan Liselere Giriş Sınavı'nın 2. oturumu sona erdi. Yüksekova'da 895 öğrencinin katıldığı LGS'nin 2. oturumu 12.50'de sona erdi. Öğrencilerini yalnız bırakmayan veliler, okul bahçelerinde çocuklarını heyecanla beklediler.

Yüksekova'da LGS maratonu sona erdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan Liselere Giriş Sınavı'nın 2. oturumu sona erdi.

Yüksekova'da 895 öğrencinin katıldığı LGS'nin 2. oturumu 12.50'de sona erdi. Öğrencilerini yalnız bırakmayan veliler, okul bahçelerinde çocuklarını heyecanla beklediler. Sınavın güzel geçtiğini belirten Tuba Nişan isimli öğrenci, "2 sene boyunca çok iyi çalıştım. Ondan dolayı sınava hiçbir şekilde stresli girmedim. Her bölümde çok zor hem de çok kolay sorular vardı. Genel bir değerlendirme yaparsam iyi geçti diyebilirim. Tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum" dedi.

Velilerden Murat Erdoğan ise "Öğrencilerimiz saat 09.30'da sınava girdi. Bizlerde onları heyecanla bekledik. İnşallah herkes hak ettiği sonuçları alır. Tüm öğrencilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksekova Hakkari LGS Eğitim Yerel Güncel Haberler

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