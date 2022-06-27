Yüksekova'da kurban bağış çadırı kuruldu - Haberler

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Yüksekova'da kurban bağış çadırı kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yüksekova'da kurban bağış çadırı kuruldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Müftülüğü tarafından Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurban bağış çadırı kuruldu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Müftülüğü tarafından Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurban bağış çadırı kuruldu.

Kurbanlarını vekalet yolu ile yurt içi ve yurt dışında kesmek isteyen vatandaşlar için kurban bağış çadırı kurduklarını söyleyen İlçe Müftüsü Erol Kılıç, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfımızın ortaklaşa düzenlediği vekaletle kurban kesme organizasyonu içerisinde bağış yapmak isteyen vatandaşlarımıza kolaylık olması amacıyla Cengiz Topel Caddesi'nde kurban bağış çadırımız faaliyetine başladı. Ülkemizde ve dünyanın dört bir tarafındaki mahzun ve mazlum kardeşlerimize ulaştırmak üzere kardeşlerimizin bağışlarını bekliyoruz. Geçen yıl Yüksekova'da 800 civarında aileye kurban hissesi dağıtıldı. Kurban bağış kampanyasına vermiş olduğu destekten dolayı Kaymakam Ömer Çimşit'e teşekkür ediyoruz. Bu yılda Yüksekovalı kardeşlerimizin yapacağı bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksekova Hisarcık Hakkari Kurban Yerel Haberler

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