Üye Girişi
Haberler

Yüksekova'da Küçükbaş Hayvanlara Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Devam Ediyor

Yüksekova'da Küçükbaş Hayvanlara Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 100 bini geçen küçükbaş hayvana yönelik aşılama ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilere de bilgi veriliyor.

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvanlara yönelik yürütülen aşılama ve küpeleme çalışması devam ediyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; dağ, taş, tepe demeden küpeleme ve aşılama çalışması yürütüyor. Kurum mühendisleri tarafından yürütülen programlı çalışmalar çerçevesinde 100 bini geçen küçükbaş hayvana aşılama ve küpeleme yapıldığı belirtildi.

Aşılama ve küpeleme çalışmasının yanı sıra çiftçileri de bilgilendiren ekipleri, "Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele kapsamında küçükbaş hayvanlarımıza yönelik aşılama, küpeleme, işletme güncelleme faaliyetlerimiz köy ve mahallelerimizde devam ediyor" dediler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yönetim Çiftçilik Yüksekova hakkari Güncel Yerel Yaşam Tarım

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

 Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney binlerce kişinin önünde İsrail'e meydan okudu

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

Sokak ortasında tecavüze kalkışan suç makineleri için yeni karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024 | Bu Pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 4 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu? MEB Ortak sınav takvimi! Ortak sınav takvimi belli oldu mu? 1. Dönem ortak sınavlar ne zaman? Ara tatil tarihleri belli oldu İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37'ye düştü! Güncel baraj doluluk oranı! VGM BURS BAŞVURUSU: VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Burs ücretleri ne kadar? Mazhar Alanson'un kızı öldü mü? Eda Alanson neden öldü, hastalığı nedir? Eda Alanson ne zaman öldü? Eda Alanson'un cenazesi ne zaman? Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor hangi mevkide oynuyor?
title