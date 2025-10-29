Yüksekova'da Koyun Sürü Geçişi İlgi Çekti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin en işlek caddesinden koyun sürüsü geçtiği sırada ilginç görüntüler oluştu.

İlçenin en hareketli noktası olan İpekyolu Caddesi farklı bir görüntüye sahne oldu. Caddeden koyun sürüsünün geçişi vatandaşların büyük ilgisini çekti. Kentin en yoğun caddesindeki bu alışılmadık manzara görenleri hayretler içerisinde bırakırken, çoban sürüsüyle birlikte araçların arasından geçerek yoluna devam etti. - HAKKARİ