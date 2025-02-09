Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

Dünyayı tedirgin eden 7.6'lık deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı
Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

Bakan Şimşek'ten ezber bozan açıklama: Vatandaşlarımız haklı
Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı

Tartışma futbol sahalarından Meclis'e sıçradı
İsrail askerlerinden Filistinli esire korkunç işkence

Ayeti okutmaya zorlayıp korkunç işkencelerden geçirmişler

Yüksekova'da Kış Koşullarında Tek Başına Yaşayan Kadının Dramı

Yüksekova'da Kış Koşullarında Tek Başına Yaşayan Kadının Dramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Çakmak mezrasında yalnız yaşayan Şilan Çakar, 4 aydır kış şartları nedeniyle merkeze inemediğini ve yalnızca makarna yiyerek hayatta kaldığını belirtti. Köy muhtarının yardımıyla karla mücadele ekipleri, Çakar'a ulaşmak için zor bir yolculuk yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Beşatlı köyüne bağlı Çakmak mezrasında tek başına yaşayan Şilan Çakar'a telefonla ulaşılamayınca çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla ulaşılan Çakar, 4 aydır merkeze inemediği için sadece makarna yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

Beşatlı Köyü Muhtarı Fethi Erci, kendisinden haber alınamayan Şilan Çakar (50) için karla mücadele ekibinden destek istedi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla 4 kilometrelik mezra yolu açılarak Çakar'a ulaşıldı. Çakar, 4 aydır merkeze inemediği için sadece makarna yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

11 yıl önce eşi Cafer Çakar ile evlenip ülkesi İran'ı bırakıp Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyünün Çakmak mezrasına yerleştiğini, eşinin geçen sene vefat etmesi üzerine tek başına yaşamaya başladığını anlatan Çakar, 11 hanenin yazın kullandığı Çakmak mezrasında yılın 6 ayını tek başına geçirdiğini ifade etti. Köy sakinleriyle irtibatını sağlayan cep telefonunun bozulmasıyla iletişimi kesilen Çakar'a ulaşan köylüler rahat bir nefes aldı.

Şilan Çakar, "Ben yaz kış zaten köyde yaşıyorum. 4 aydır kıştan dolayı merkeze bile inemedim. Kardan dolayı köyün yolu kapanmıştı. Ben de kurtlar gelir, hırsızlar gelir diye evimden korkudan çıkamadım. Birkaç gündür beni aramışlar telefonuma da ulaşamadılar ve korkmuşlar. Köyün muhtarı hemen karla mücadele ekiplerine haber vermiş. Sağ olsunlar ekipler zorlu bir mücadele ile yolu açıp bana ulaştılar. Çok mutlu oldum onları gördüğüme. Benim durumum zaten çok kötü destek bekliyorum. Ben 4 aydır ilçeye gitmediğim için de evimde sadece makarna yaparak yaşıyorum" dedi.

Mezranın sadece yaz mevsiminde köylüler tarafından kullanıldığını belirten Beşatlı Köyü Muhtarı Fethi Erci ise, "İki mezramız bulunuyor. Yazın 11 hane burada yaşıyor. 11 hanemizden 10 hane kışın aşağı mezraya gidiyor. Kışın da bu hanımefendi tek başına burada yaşamaktadır. Birkaç gündür kendisinden haber alamadık. Hemen Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekiplerine haber verdik. Haber verilmesiyle kendisinin yolunu açtık ve daha sonra kapısının önünü de açtık. Çok şükür eve geldik, kendisine ulaştık ve yaşadığını da gördük. Buna sevindik. Yol açmada büyük emek veren Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekiplerine ve şefimiz Hasan beye çok teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
img

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
img

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne'de Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' kutlandı

Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi
Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.