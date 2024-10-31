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Yüksekova'da Kış Hazırlıkları Başladı: Patates ve Soğan Stokları Artıyor

Yüksekova'da Kış Hazırlıkları Başladı: Patates ve Soğan Stokları Artıyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, kış hazırlıklarına başlayarak patates ve kuru soğan stoklamaya yöneldi. Farklı illerden gelen patates kamyonları, yoğun ilgiyle karşılandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, havaların soğumasıyla beraber kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, patates ve kuru soğanları stok etmeye başladı.

Yüksekova'da havaların soğumasıyla beraber vatandaşlar, kışlık yiyeceklerin vaz geçilmesi olan patates ve kuru soğanları stoklamaya başladı. Farklı illerden gelen patates kamyonları, vatandaşların yoğun ilgi gösterirken, kışlık için evlerine çuvallarla patates ve soğan stokluyorlar. İlçenin en işlek caddesinde satış yaptıklarını belirten Ömer Tatar, "Her sene olduğu gibi havaların soğumasıyla bizler farklı illerden getirdiğimiz patates ve soğanların satışına başladık. Bu sene patates ve soğanın kilosu 8 TL'den satışına girdik. Bittikçe bizde getirmeye devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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