Yüksekova'da Kaybolan Cüzdan, Duyarlı Bir İranlı Tarafından Bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişi, Esendere Gümrük Kapısı'nda kaybettiği cüzdanına İranlı bir vatandaş sayesinde kavuştu. Kimlik bilgilerinden yola çıkan İranlı, cüzdanı sahibine teslim etti.

Yüksekovalı genç Aryan Abdali, İran'dan döndüğü sırada Esendere Gümrük Kapısı'nda cüzdanını kaybetti. İçinde banka kartları ve bir miktar para bulunan cüzdan, İranlı bir vatandaş tarafından bulundu. Cüzdanı bulan duyarlı kişi, içindeki kimlik bilgileriyle Abdali'ye ulaştı. Görüşme sonrası ikili, Esendere Gümrük Kapısı'nda buluşarak kaybolan cüzdanı sahibine teslim etti.

"Hala iyi insanlar var"

Aryan Abdali, geçen hafta iş için İran'a gittiğini ve cüzdanını kaybettiğini belirterek, "Türkiye tarafına gelerek cüzdanın bulması için başvuruda bulundum. Üzerinden bir hafta geçmesine rağmen bir İranlı vatandaş tarafından bana bulunduğu bilgisi geldi. Şunu anladım hala iyi insanlar varlığını sürdürüyor" dedi. - HAKKARİ