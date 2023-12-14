Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları açılırken, üs bölgelerinin ulaşımı için de çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova'da karla mücadele çalışması devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları açılırken, üs bölgelerinin ulaşımı için de çalışmalar devam ediyor.

Dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari merkezde 6 köy ve 12 mezra ile bazı askeri üs bölgelerinin yolları ulaşıma kapanmıştı. Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu köy ve mezra yolları ulaşıma açılırken, üs bölgelerinin yolu için de çalışmalar devam ediyor.