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Yüksekova'da Kar Keyfi

Yüksekova'da Kar Keyfi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, poşet, tahta ve bidonlarla kayarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, evlerinden getirdikleri poşet, tahta, tepsi ve bidonlarla kaymanın keyfini çıkardı.

Yüksekova'da hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, çocuklar için de eğlenceye dönüştü. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte kaymanın keyfini yaşadı. Evlerinden getirdikleri poşet, tahta, tepsi ve bidonlarla kayan çocuklar, yolları adeta buz pistine dönüştürdü.

Hafta sonu olduğu için kayma keyfini yaşadığını belirten Sıraç Özelçi isimli çocuk, "Malum birkaç gündür kar yağışı vardı. Okullar da zaten tatil. Biz de hafta sonunu böyle değerlendirmek istedik. Kayma keyfini yaşadık arkadaşlarla" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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