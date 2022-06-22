Yüksekova'da imece usulü koyun kırkma

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar imece usulüyle koyun kırkmaya başladı.

Yüksekova ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyünde ikamet eden çiftçiler, yaylaya çıkarttıkları 2 bin koyunu imece usulü kırkmaya başladı. Çiftçi Perviz Geçirgen, küçükbaş hayvancılığıyla geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Havaların ısınmasıyla her sene bu mevsimde kırkma işlemini imece usulüyle yapıyoruz. Hayvancılığın zor bir süreçten geçmesine rağmen bölge ekonomisine katkı sunmak için sürdürmeye devam ediyoruz. Bizler de köyümüze ait 2 bin koyunun kırkmasını komşularımızın ve akrabalarımızın yardımıyla şenlik havasını aratmayacak şekilde gerçekleştirdik" dedi.