Yüksekova'da iki mevsim bir arada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova'da iki mevsim bir arada

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Yerel
 - Güncelleme:

Yüksekova'da iki mevsim bir aradaHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Haziran ayıyla beraber ilçenin ovası yeşile bürünürken, hemen etrafını saran karlı dağlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Yüksekova'da iki mevsim bir arada

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Haziran ayıyla beraber ilçenin ovası yeşile bürünürken, hemen etrafını saran karlı dağlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağı'nın yüksek kesimlerindeki kar dururken, ovada ise yaz yeşile büründü. Çetin geçen kış ayıdan sonra ovadaki kar yerini çiçek ve yeşilliğe bırakırken, hemen yanı başında 4 bin rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesindeki kar, iki mevsimin güzelliğini yaşatarak güzel görüntülere sahne oluyor. 2 mevsimi bir arada yaşamak isteyen vatandaşlar manzarayı yerinde doyasına fotoğrafladılar. Her mevsimi anbean Yüksekova'da yaşanabilir diyen Hikmet Dilce, "Güzel bir ovamız var. Şuan ova yeşile bürünmüşken, yanı başında bulunan Cilo Dağı'nın zirvesinde halen kar duruyor. Adeta 2 mevsimi bir arada yaşamak tamamen mümkündür. Bizde bu iki mevsimi bir arada yaşamak ve bu manzarayı resimlemek için geldik buraya. Bu doğa kolay kolay başka yerde bulunmaz buna şükretmek gerek" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

Yüksekova Hakkari Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title