Yüksekova'da Gaziler Günü etkinliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde '19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle bir program düzenlendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da gazilerin yer aldığı çeşitli programlar düzenlendi. '19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle İpekyolu üzerinde bulunan Yüksekova Belediyesinin önünde düzenlenen programda, ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam önemini içeren konuşma yapıldı. Ardından Kaymakamlık tarafından 57 gaziye Yüksekova Öğretmenevinde yemek verildikten sonra program sona erdi.

Düzenlenen programa; Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye başkanları, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, STK'lar, Yüksekova Başsavcı Vekili Hanifi Kul ve kurum amirleri katıldı. - HAKKARİ