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Yüksekova'da Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlanıyor

Yüksekova'da Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlanıyor
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Atatürk Üniversitesi, Yüksekova'da sınav merkezi açma kararı alarak, bölgedeki öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliği yaşamasını sağlıyor. Bu gelişme, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından sevinçle karşılandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eğitim alanındaki önemli bir ihtiyaç daha giderildi. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) sınavlarının Yüksekova'da yapılması kararlaştırıldı. Bu gelişme, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından sevinçle karşılandı.

Hakkari il merkezinde gerçekleştirilen sınavlara katılmak için öğrencilerin yaşadığı zorluklar ve bu konudaki talepleri dikkate alan Atatürk Üniversitesi, Yüksekova'ya yeni bir sınav merkezinin açılmasına karar verdi.

"Eğitimde Fırsat Eşitliğine Önem Veriyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kararın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Eğitimde fırsat eşitliği ilkesine bağlı kalarak öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıracak her türlü adımı atmaktan mutluluk duyuyoruz. Yüksekova sınav merkezimizin açılması, bölgedeki öğrencilerimiz ve aileleri için hem maddi hem de manevi anlamda büyük bir destek sağlayacaktır. Atatürk Üniversitesi olarak, ülkemizin her köşesine bilim ve eğitimin ışığını taşımaya kararlıyız. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara ve yerel yöneticilerimize teşekkür ediyor, bütünleme sınavlarıyla birlikte başlayacak bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

"Gençlerimizin Geleceği İçin Önemli Bir Adım"

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise: "Atatürk Üniversitesinin bu duyarlılığı sayesinde öğrencilerimiz artık sınav için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmayacak. Bu karar, gençlerimizin eğitim hayatına olan bağlılığını artıracak ve aileler üzerindeki yükleri hafifletecektir" şeklinde konuştu.

Yüksekova'da eğitimin erişilebilirliğini artıran bu karar, bölgede yaşayan öğrenciler ve aileler için yeni bir umut kaynağı oldu. Atatürk Üniversitesinin bölge halkına yönelik bu hassasiyeti, eğitime yapılan yatırımların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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