Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
Ferdi Baba'nın naaşı İstanbul'da

Yüksekova'da Doğal Gaz Kullanımı Başladı

Yüksekova'da Doğal Gaz Kullanımı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllardır beklenen doğal gaz, evlerde kullanılmaya başlandı. İlk gaz, Esenyurt Mahallesi'nde Aydın ailesi tarafından yakıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllardır heyecanla beklenen doğal gaz, nihayet evlerde yakılmaya başlandı.

Van üzerinden Hakkari'ye getirilen doğal gaz hattının Yüksekova etabındaki çalışmalar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından tamamlandı. Yüksekova-Van yolunda bulunan ana merkezde meşale yakılmasının ardından Esenyurt Mahallesi'nde bulunan Aydın ailesinin evinde ise ilk gaz yakılmaya başlandı.

Evinde doğal gazı kullanmaya başlayan Yavuz Aydın, "2 yıldır ilçede doğal gaz çalışması vardı. Doğal gaz çalışması şükür bitti. Biz de gereken çalışmalarla evimizde doğalgazı çekerek tamamladık. Evimizde doğal gazı kullanmaya başladık. İlk yemeğimizi ve çayımızı da yaptık. Bu güzel çalışmadan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa sürede tüm Yüksekova'ya yayılır" dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Esenyurt Mahallesi Muhtarı Sezai Açıkel ise "2 yıldır Yüksekova'da doğal gaz çalışması yürütüyordu. Tabi ilk olarak Esenyurt Mahallemizde kullanıma başlamasından dolayı çok mutluyuz. Esenyurt Mahallemizde bulunan Aydın ailesi, gazı evinde ilk kullananlardan biri oldu. Sadece Esenyurt Mahallesi değil, inşallah kısa sürede her mahalleye gaz verilir. Bu konuda Esenyurt Mahallesi'nin TOKİ evlerinde hummalı bir çalışma var. Önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren iç kolun tesisatı çekilecek. Artık her ev kullanıma başlayacak. Bu güzel hizmette emeği olan başta Hakkari Valisi Ali Çelik, Kaymakamımız Mustafa Akın, BOTAŞ yetkililerine ve çalışma yürüten herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
img

Cenk'ten Fenerbahçelileri deli edecek hareket
img

Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ekipler denize düşen 2 kardeş için seferber! Boğaz trafiği durduruldu

Son Dakika Haberleri

İngilizce aşk sözleri! En anlamlı, özel, duygusal İngilizce aşk sözleri | En güzel İngilizce romantik aşk sözleri nelerdir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 3 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 3 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 2025 Ocak engelli aylığı kaç TL oldu? 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlandı 2025! Bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.