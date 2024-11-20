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Yüksekova'da Doğal Gaz Çalışmaları Tamamlanıyor

Yüksekova'da Doğal Gaz Çalışmaları Tamamlanıyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğal gaz hattının yüzde 95'i tamamlandı. Meşalenin yılsonuna kadar yakılması ve doğal gazın 2024'te halkla buluşturulması hedefleniyor. Bu projeyle bölge halkının enerji maliyetlerinde azalma ve çevresel faydalar sağlanması bekleniyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen doğal gaz çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlanırken, meşalenin yakılmasına ise günler kaldığı belirtildi.

Van üzerinden Hakkari'ye getirilen doğal gaz hattının Yüksekova etabındaki çalışmalar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından büyük ölçüde tamamlandı. Ana boru hattındaki çalışmalar BOTAŞ tarafından tamamlandıktan sonra şehir merkezine dağıtım yapacak şirkete teslim edilecek. Yüklenici firma tarafından geçtiğimiz yıl Esenyurt ve Esentepe mahallelerindeki TOKİ konutlarındaki kazı ve boru kaynak işlemlerinin bir kısmı tamamlanırken, doğal gazın ilk etapta bu bölgelere verilmesi planlanıyor.

Bağışlı köyündeki doğal gaz istasyonunda yoğunlaşan çalışmalar kapsamında Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, yerinde incelemelerde bulundu. Firma sahibi Hacı Seyfettin Bulut ve BOTAŞ Yapım Denetim Görevlisi Ersin Yılmaz'dan bilgi alan Çoğaç, meşalenin yılsonuna kadar yakılacağını belirtti. Ersin Yılmaz, "Boru hattının yaklaşık yüzde 95'i tamamlandı ve şu anda test aşamasındayız. Testlerimiz devam ediyor. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde doğal gazı 2024 yılının sonuna kadar halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, ilçenin yıllardır doğal gaz hasreti çektiğini belirterek, "Yüksekova ilçemizde, vatandaşlarımızın daha temiz ve sürdürülebilir enerjiye ulaşabilmesi için doğal gaz boru hattı çalışmaları hızla ilerliyor. Yerinde gerçekleştirdiğimiz incelemelerde, boru hattının tamamlanmasının ardından bölge halkının enerji maliyetlerinde önemli bir azalma yaşanması bekleniyor. Doğal gaz kullanımı, enerji verimliliğini artırarak, bölgedeki ısınma maliyetlerini düşürecek ve hanelerin daha ekonomik bir şekilde ısınmasını sağlayacak. Ayrıca, çevresel açıdan bakıldığında, doğal gazın fosil yakıtlara göre daha temiz bir enerji kaynağı olması, hava kirliliğinin azalmasına ve karbon salınımının düşmesine katkı sunacak. Bu da Yüksekova'nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına önemli bir destek olacak" diye konuştu.

Yüksekova'nın bu projeyle sadece ekonomik açıdan güçlenmekle kalmayacağını, aynı zamanda çevreye duyarlı bir enerji altyapısına sahip olacağını vurgulayan Başkan Çoğaç, "Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, ilçemiz modern enerji çözümleriyle buluşarak daha yaşanabilir bir çevreye kavuşacak" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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