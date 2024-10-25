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Yüksekova'da Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı

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Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Cuma buluşmaları' kapsamında 3 köyde çiftçilere yeni bitkisel üretim destekleme modeli ve çiftçi kayıt sistemindeki değişiklikler hakkında bilgilendirme yaptı.

Yüksekova'da çiftçiler bilgilendiriliyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri köyleri gezerek çiftçileri bilgilendirdi.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, beraberindeki kurum mühendisleriyle birlikte ziyaretlerini sürdürürken, "Cuma buluşmaları" çerçevesinde 3 köyde çiftçilerle bir araya geldiler. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum mühendisleri; yeni bitkisel üretim destekleme modeli, üretim planlaması ve çiftçi kayıt sisteminde yapılan değişikliklerle ilgili çiftçilere bilgilendirmelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Uğur Bahadır, "ÇKS ilçe sorumlusu olarak her hafta olduğu gibi çalışmamıza devam ediyoruz. Bugün bakanlığımızın 81 il ve 920 ilçede eş zamanlı yaptığı 3 köyde program dahilinde yeni bitkisel model ile ilgili çiftçilerimizle bir bilgilendirme toplantısı düzenledik. Çiftçilerimizin yoğun katılımları bizleri sevindirdi. 2024 ve sonraki destekleme yıllarında değişiklerle ilgili bilgilendirme yaptık. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çiftçilerimiz ile görüşmeler yapıldı. Çiftçilerimiz tüm bu konular hakkında bilgilendirilecek. Çalışmalarımız, bu şekilde devam edecek" dedi.

Toplantı, çiftçilerin istek ve taleplerinin dinlenmesi ile sona erdi.

Yüksekova'da Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel

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