Üye Girişi
Haberler

Yüksekova'da Çiftçilere Bilgilendirme Çalışması

Yüksekova'da Çiftçilere Bilgilendirme Çalışması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek çiftçilere 2025-2027 yılları arasındaki Bitkisel Üretim Planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgi veriyor.

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köy köy gezerek çiftçileri bilgilendiriyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri her hafta olduğu gibi çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ilçenin dört bir tarafını gezerek, köylerdeki çiftçilere ulaşıyor. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum personelleri tarafından 2025-2027 yılları çerçevesinde "Bitkisel Üretim Planlaması" ile ilişkilendirilmiş yeni bitkisel üretim destekleme modeli, üretim planlaması ve çiftçi kayıt sisteminde yapılan değişiklikler ile ilgili Yeşiltaş köyünde çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Çalışma ile ilgili sunumu Ziraat Teknikeri Uğur Bahadır yaparken, karşılıklı soru cevap şeklinde geçen bilgilendirme sonunda çiftçilerin istek ve talepleri not edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yönetim Yüksekova hakkari Güncel Yerel Yaşam Tarım

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefi imha edildi

Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

 Elebaşı Gülen'in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil'den pasajlar okundu

Gülen'in cenaze töreninde bir kardinal İncil'den pasajlar okudu

 Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler
5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Akhisar, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni İsviçre Büyükelçisi Şebnem İncesu kimdir? Şebnem İncesu hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Zambiya Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle kimdir? Hüseyin Barbaros Dicle hayatı ve biyografisi! 25-26 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Çumra elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir? Ayşe Hilal Sayan Koytak hayatı ve biyografisi! Adana elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu kimdir? Hayriye Kumaşcıoğlu hayatı ve biyografisi! Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Keçiören, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.