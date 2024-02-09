Üye Girişi
Haberler

Yüksekova'da bir vatandaş dolandırılmak üzereyken polisler kurtardı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaş, dolandırıcıların oyunundan polis ekipleri sayesinde son anda kurtuldu. Dolandırıcılar, vatandaşı oğlunun tutuklanacağı tehdidiyle para göndermeye zorluyordu. Ancak polis ekipleri, vatandaşın mağdur olmasını engelledi ve dolandırıcıları yakaladı.

Yüksekova'da bir vatandaş dolandırılmak üzereyken polisler kurtardı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Beldesinde bir vatandaş kendilerini arayan dolandırcıların oyunundan polis ekiplerin sayesinde son anda kurtuldu.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yüksekova Büyükçiftlik Beldesi Jandarma Karakolunun bildirmiş olduğu dolandırıcılık konusu ile ilgili olarak 1 şahsın beldedeki evinde bulunan ziynet eşyalarını alarak Yüksekovalçe merkezine geldi. Şahsın dolandırıcılık konusundan mağdur olabileceği değerlendirilmiş olup mağdur şahsa dolandırıcılık olayı gerçekleşmeden ulaşılmıştır. Yapılan görüşmede; kendisini savcı-hakim olarak tanıtan şahısların, oğlunun FETÖ terör örgütü dosyasından gözaltına alındığını, verdikleri hesaba para göndermezse oğlunun tutuklanacağını beyan etmiştir. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mağdur şahsın bahse konu parayı dolandırıcıların hesabına göndermesi engellenerek, mağduriyet yaşamasının önüne geçilmiştir. Şahıs ve 573 bin TL Büyükçiftlik Jandarma ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksekova Hakkari Dolandırıcılık Güvenlik Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 10 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Toronto Raptors vs Houston Rockets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! 10 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Sacramento Kings Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! 10 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Amcadan DNA testi yapılır mı? Adana Demirspor - Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title