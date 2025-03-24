Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı

İsrail'in yeniden başlayan saldırıları BM'yi korkuttu

Yüksekova'da Bahar Temizliği Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mahalle sakinleri, baharın gelişiyle birlikte çevre temizliği etkinliği düzenledi. 10 kişilik gönüllü grup, Esentepe Mahallesi'nde mıntıka temizliği yaptı.

Yüksekova'da baharın gelişiyle çevre temizliği yapıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 10 kişilik mahalle sakini, havanın sıcak olmasını fırsat bilerek mıntıka temizliği yaptı.

Her sene olduğu bu sene de baharın gelişiyle mahallelerde mıntıka temizliği başladı. İlçenin Esentepe Mahallesi'ndeki konutlarda yaşayan vatandaşlar, havanın güzel olmasını fırsat bilerek 10 kişilik bir grupla çevre temizliği gerçekleştirdi. Gönüllü olarak temizlik yaptıklarını ifade eden Savaş Adar isimli vatandaş, "Bugün havanın sıcak olmasıyla mıntıka temizliğine başladık. Bugün mahalle sakinleri olarak 10 kişilik bir grupla çevre temizliği yaptık. Kış aylarının başlamasıyla kirlilik her yerde hat safhada oluyor. Bizde buna dikkat çekmek için elimizde geleni yaptık. Şükürler olsun faydası oldu. Bunu her zamanda yapacağız. Bizde burada bina sakinlerine sesleniyoruz, lütfen çöplerinizi gelişi güzel atmayın. Bugün bizle bu temizliğe destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title