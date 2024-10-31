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Yüksekova'da 'Askıda Giysi' Uygulaması Beş Yıldır Devam Ediyor

Yüksekova'da 'Askıda Giysi' Uygulaması Beş Yıldır Devam Ediyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2019 yılında başlatılan 'askıda giysi' uygulaması, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor. Esnaf ve vatandaşlar, kullanılmayan giysilerini askıya asarak yardımlaşma kültürünü güçlendiriyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2019 yılında başlatılan askıda olsun giysi uygulaması devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 2019 yılında başlatılan "Dolapta değil, askıda olsun" sloganıyla hayat bulan askıda giysi uygulaması, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Uygulama kapsamında, esnaf ve vatandaşlar kullanılmayan giysilerini Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından belirlenen askıya asarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Beş yıldır süren bu dayanışma hareketi, toplumsal yardımlaşmanın önemli bir simgesi haline gelmiş durumda.

İlçe sakinleri tarafından büyük destek gören uygulama, Yüksekova'da dayanışma kültürünü pekiştiriyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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