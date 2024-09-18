Yükseköğretim Kurulu'ndan 2030 Vizyonu Toplantısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonuna Dair Üniversiteler ile Bölgesel Toplantılar"ın ilki, Gazi Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun da katıldığı toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yanı sıra birçok üniversite rektörü ve temsilcileri katıldı. Bu toplantıların, Yükseköğretim Kurulunun stratejik hedef ve önceliklerini üniversitelerle paylaşmak ve üniversitelerin görüşlerini almak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

YÖK Başkanı Özvar, konuşmasında yükseköğretimin geleceğine yönelik stratejik başlıkları ele alarak, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası arenada rekabet gücünü artırmak için erişilebilirlik, kalite, üretkenlik, araştırma ve yenilikçilik, uluslararasılaşma ve istihdama duyarlılık gibi konulara dikkat çekti. Özvar, bu başlıkların dengeli bir şekilde ele alınmasının gerektiğini vurguladı.

Özvar, vakıf üniversitelerinin, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde öğrencilerin üniversite eğitimine erişimini kolaylaştıracak ücret politikaları belirlemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, dijitalleşme, kalite güvencesi, küresel rekabet ve akademik üretkenlik gibi konuların önümüzdeki yıllarda Türk yükseköğretim sistemini şekillendireceğini ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "YÖK'ün 2030 Vizyonu, Bizler İçin Yol Gösterici Olacak"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kurulunun 2030 vizyonunun, üniversiteler için yol gösterici nitelikte olduğunu belirterek: "Yükseköğretimdeki bu dönüşüm sürecinde üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik adımlar atması, ülkemizin bilimsel ve akademik birikimine önemli katkılar sağlayacaktır. Atatürk Üniversitesi olarak biz de bu vizyon doğrultusunda eğitimde kaliteyi, dijitalleşmeyi ve bilimsel araştırmaları ön planda tutarak önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, üniversiteler arası iş birliği ve ortak projelerin önemine de değinerek, YÖK tarafından düzenlenen bu tür toplantıların, Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin geleceğini şekillendirmek adına önemli bir platform sunduğunu sözlerine ekledi.

2030 Yükseköğretim Vizyonu toplantıları, üniversitelerin stratejik planlamalarında rehber niteliği taşırken, yeni eğitim teknolojilerinin entegrasyonu, sürdürülebilirlik ve istihdam odaklı programların geliştirilmesi gibi birçok konuda yol gösterici olmaya devam edecek. - ERZURUM