Üye Girişi
Haberler

Yükseköğretim Kurulu'ndan 2030 Vizyonu Toplantısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen '2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonuna Dair Üniversiteler ile Bölgesel Toplantılar'ın ilki Gazi Üniversitesinde gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimin geleceği için stratejik başlıkları ele alarak üniversite rektörleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonuna Dair Üniversiteler ile Bölgesel Toplantılar"ın ilki, Gazi Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun da katıldığı toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yanı sıra birçok üniversite rektörü ve temsilcileri katıldı. Bu toplantıların, Yükseköğretim Kurulunun stratejik hedef ve önceliklerini üniversitelerle paylaşmak ve üniversitelerin görüşlerini almak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

YÖK Başkanı Özvar, konuşmasında yükseköğretimin geleceğine yönelik stratejik başlıkları ele alarak, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası arenada rekabet gücünü artırmak için erişilebilirlik, kalite, üretkenlik, araştırma ve yenilikçilik, uluslararasılaşma ve istihdama duyarlılık gibi konulara dikkat çekti. Özvar, bu başlıkların dengeli bir şekilde ele alınmasının gerektiğini vurguladı.

Özvar, vakıf üniversitelerinin, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde öğrencilerin üniversite eğitimine erişimini kolaylaştıracak ücret politikaları belirlemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, dijitalleşme, kalite güvencesi, küresel rekabet ve akademik üretkenlik gibi konuların önümüzdeki yıllarda Türk yükseköğretim sistemini şekillendireceğini ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "YÖK'ün 2030 Vizyonu, Bizler İçin Yol Gösterici Olacak"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kurulunun 2030 vizyonunun, üniversiteler için yol gösterici nitelikte olduğunu belirterek: "Yükseköğretimdeki bu dönüşüm sürecinde üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik adımlar atması, ülkemizin bilimsel ve akademik birikimine önemli katkılar sağlayacaktır. Atatürk Üniversitesi olarak biz de bu vizyon doğrultusunda eğitimde kaliteyi, dijitalleşmeyi ve bilimsel araştırmaları ön planda tutarak önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, üniversiteler arası iş birliği ve ortak projelerin önemine de değinerek, YÖK tarafından düzenlenen bu tür toplantıların, Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin geleceğini şekillendirmek adına önemli bir platform sunduğunu sözlerine ekledi.

2030 Yükseköğretim Vizyonu toplantıları, üniversitelerin stratejik planlamalarında rehber niteliği taşırken, yeni eğitim teknolojilerinin entegrasyonu, sürdürülebilirlik ve istihdam odaklı programların geliştirilmesi gibi birçok konuda yol gösterici olmaya devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Politika Rektör Eğitim Yerel

Erdoğan'ın başdanışmanından 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

Erdoğan'ın başdanışmanından Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

 CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

Kurultaydaki gerilim sonrası CHP'den istifa mı ediyor? Yavaş sessizliğini bozdu
Lukaşenko açık açık uyardı: Belarus'a yapılan saldırı Üçüncü Dünya Savaşı olur

Başkan açık açık uyardı: Ülkemize yapılan saldırı 3. Dünya Savaşı olur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (ais.osym.gov.tr) Ankara su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? e-Devlet 'Aile Destek Ödemesi' sorgulama ekranı! Serkan Özcan kimdir? Halk Tv konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi! Elazığ hava durumu 18 Eylül | Bugün Elazığ'da hava nasıl olacak? Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi mi, düğünü ne zaman? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nerede evlendi? Bugün hava nasıl? 18 Eylül hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri! #127777 KENAN YILDIZ GOL ANI (VİDEO İZLE) Kenan Yıldız Juventus'ta ilk golünü attı mı? Juventus kazandı mı? İzmir su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Aliağa, Ödemiş ve Kiraz'da ne zaman sular gelecek? Real Madrid- Stuttgart maçından kareler! Arda Güler oynadı mı? Real Madrid- Stuttgart maçı kaç kaç bitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });