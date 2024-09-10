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Yüksek Yevmiyeye Rağmen İşçi Bulamayan Fındık Üreticisi Akrabalarıyla Topluyor

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bin liranın üzerinde yevmiye vermesine rağmen çalıştıracak işçi bulamayan fındık üreticisi, 13 dönümlük bahçede fındıklarını 5 kişilik akraba ekibiyle topluyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bin liranın üzerinde yevmiye vermesine rağmen çalıştıracak işçi bulamayan fındık üreticisi, 13 dönümlük bahçede fındıklarını 5 kişilik akraba ekibiyle topluyor.

Ağustos ayıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı. Fındık toplamadan önce yapılan bahçe temizliği ise hem verimi artırıyor hem de toplama işlemini kolaylaştırıyor. Fındık tarlalarında ise mevsimlik tarım işçileri çalışarak bu işlemi hızlandırıyor. Yevmiyelerin yaklaşık 760 lira olarak belirlenmesiyle bazı bahçelerde insanlar çalıştıracak işçi bulamıyor.

Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde 13 dönüm fındık bahçesi bulunan Meryem Kazın, yaklaşık bin 200 lira yevmiye vermelerine rağmen çalıştıracak işçi bulamadıklarını belirtti. 5 kişilik akraba ekibiyle fındıkları topladıklarını aktaran Kazın, "13 dönümlük alanımız var, yevmiyeci bulmakta zorlandığımız için eş, dost ve akrabalarla fındıklarımızı topluyoruz. Yevmiyelerde bin liradan bin 200 liraya kadar çıktı ama buna rağmen işçi bulamıyoruz" dedi.

Aliye İrme ise "Yevmiyeler de bin liranın üzerine çıktı ama bu sene fazla insan yok. Netice olarak eş, dost olarak topluyoruz bir şekilde. Fındık bu sene var ama randıman fazla yok" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ekonomi sakarya Hendek Güncel Yerel Bahçe

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