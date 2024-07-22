Yüksek Sıcaklık Uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, vatandaşları yüksek sıcaklık konusunda uyardı. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilerek, vatandaşlar yüksek sıcaklık konusunda uyarıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." - KAYSERİ