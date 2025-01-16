Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı

Yüksek Hızlı Tren Bilet Fiyatlarındaki %44 Artış Sivaslıları Üzdü

Yüksek Hızlı Tren Bilet Fiyatlarındaki %44 Artış Sivaslıları Üzdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında bilet fiyatlarına yapılan %44'lük zam, Sivaslıların ulaşım alışkanlıklarını olumsuz etkiledi. Yolcular, artan fiyatlar nedeniyle alışveriş yapmak için treni kullanma imkânlarını kaybediyor.

Yüksek hızlı tren bilet fiyatlarındaki yüzde 44 oranındaki artış Sivaslıları üzdü.

2023 yılı Nisan ayında hizmete giren Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı kısa sürede on binlerce yolcu taşıyarak hava yolu ulaşımını geride bırakmıştı. Yüksek Hızlı Tren kısa sürede Sivaslıların hayatlarında önemli bir yer etti. Neredeyse bilet bulmak mümkün olmazken bilet almak isteyenler günlerce öncesinden rezervasyon yapmak sorunda kaldı. Yüksek hızlı trenin tercih edilmesinin en başta nedeni hız ve konfor olurken karayolu ve hava yolu ulaşımına kıyasla çok daha ucuz olması yoğunlukla tercih edilmesini sağladı. Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine yüzde 44 oranında yapılan artık, bilet fiyatlarının otobüs ve uçak bilet fiyatlarını geride bırakmasına neden oldu. Fiyat artışı Sivaslıları üzdü.

"Alışverişe gitmek için treni kullanıyorduk"

Veysel Ayeş, Ankara'da alışveriş yapmak için de yüksek hızlı treni kullandıklarını belirterek, artık alışverişlerini Sivas'ta yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ayeş, "Hızlı tren amme hizmeti yaptığı için ve enerji fiyatları da pahalı olduğu için aslında bu fiyatlar normal. Enflasyona göre değerlendirdiğimizde anormal. Böyle bir artış olmaması gerekirdi. Çünkü vatandaşa yapılan zamla yapılan bu ulaşım zammı eşit olması gerekirdi. Ama ifade ettiğim gibi enerji fiyatlarının da yüksek olması sebebiyle bu fiyatlar şuan normal. İnsanlar aktif şekilde kullanıyordu. En basitinden belki Ankara'ya gidip alışveriş yapıyordu. Şimdi yapılan bu zam Sivas'ımızın esnafına yarar" dedi.

Hüseyin Genç ise, "Zammın savunulacak yanı yok. Bu zam bizim seyahat etmemizi bir yerden bir yere ulaşmamızı oldukça zora sokacak. Sivas zaten geri kalmış bir bölge. Bu zamlarla da her bölge gibi Sivas'ta olumsuz etkilenecektir" dedi.

Halil Göngel, "Günümüzde bu zamlı fiyatlar oldukça pahalı. Devlete bağlı çalışan bir kurum. Normalde daha makul fiyatlarda olmalı ve vatandaşların daha kolay ulaşabiliyor olması gerekirken şuanda tren bir lüks haline gelmiş durumda" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! Mal varlığına el konuldu
img

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
img

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı

Firar eden hayvan şehri ayağa kaldırdı! Camiden anonslar yapılıyor
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.